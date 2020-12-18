Son dakika haber: Kütahya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Aslanapa İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Adaköy köyünde ikamet eden A.E . (38) isimli şahsın ruhsatsız tabanca ve tüfek bulundurduğu ve ticaretini yaptığı yönünde bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerce şüphelinin evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet tabanca kapak takımı,1 adet tabanca namlusu, 1 adet tabanca kılıfı, 10 adet 9.mm tabanca mermisi, 30 adet el yapımı tabanca mermisi, 2 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet komando bıçağı, 4 adet sustalı bıçak,10 adet boş tabanca kovanı, 24 adet av tüfeği bilyesi, 4 adet av tüfeği kartuşu, 15 Adet silah bakımında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı