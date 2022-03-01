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Son dakika haber... Kütahya'da şehit ailesinin evinde yangın çıktı

AA, Serdar Yiğit - Güncel
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Son dakika haber... Kütahya'da şehit ailesinin evinde yangın çıktı

Son dakika habere göre Kütahya'nın Domaniç ilçesinde şehit ailesinin evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde şehit ailesinin evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şırnak'ta 1989 yılında şehit olan Onbaşı Efrahim Yıldırım'ın Erikli köyü Karaburun Mahallesi'nde babası Selim ve annesi Ayşe Yıldırım'ın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yaşlı çift, yangını fark eden komşuları tarafından evden çıkarıldı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Serdar Yiğit - Güncel

İtfaiye, Kütahya, Yangın, Şehit, Güncel, Haberler

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