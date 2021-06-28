Son dakika haber... Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Son dakika haber... Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haber... Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

M.A. (48) yönetimindeki 10 ZA 492 plakalı otomobil, Tavşanlı-Kütahya çevre yolu Kuruçay Kavşağı'nda, Ahmet Vural'ın (70) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü M.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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