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Ahır ve samanlık yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu

AA / Serdar Yiğit - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 3 küçükbaş hayvanın telef olduğu yangında samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 3 küçükbaş hayvanın telef olduğu yangında samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Kozcağız köyünde Halil Çetin'e ait samanlıkta sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede bitişikteki ahıra sıçradı.

Ahırdaki 5 büyükbaş hayvan alevlerin arasından kurtarılırken, 3 küçükbaş hayvan telef oldu.

Domaniç Orman İşletme arasözleri, Tunçbilek Garp Linyitleri İtfaiyesi ve Domaniç Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Yangın nedeniyle yaklaşık 500 saman balyası zarar gördü, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Ahır ve samanlık yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu

Ahır ve samanlık yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu

Ahır ve samanlık yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu

Ahır ve samanlık yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu

Ahır ve samanlık yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu

Ahır ve samanlık yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu

Ahır ve samanlık yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu

Ahır ve samanlık yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu

Ahır ve samanlık yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu
AA / Serdar Yiğit - Son Dakika Haberleri
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