Son dakika haber... Kuşadası'nda kıyıya vuran ölü denizanaları incelemeye alındı
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Son dakika haber... Kuşadası'nda kıyıya vuran ölü denizanaları incelemeye alındı

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Kuşadası'nda kıyıya vuran ölü denizanaları incelemeye alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kıyıya vuran ölü mor denizanaları, incelenmek üzere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine gönderildi.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kıyıya vuran ölü mor denizanaları, incelenmek üzere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine gönderildi.

Kadınlar Denizi kıyısında çok sayıda denizanası gören kişi, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğine bildirdi.

Bölgeye gelerek inceleme yapan Dernek Başkanı Bahattin Sürücü ve ekibi, mor haleli denizanalarının ölü olduğunu tespit etti.

Ekipler, sahildeki tüm denizanalarını toplayarak incelenmesi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine gönderdi.

Sürücü, yaptığı açıklamada, denizanalarının bölgede sık görülmeyen "aequorea forskalea" türüne ait olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Son yıllarda iklim değişikliğiyle farklı türlerin Kuşadası kıyılarında görülebildiğini kaydeden Sürücü, "Bu tür denizanalarına kesinlikle çıplak elle dokunulmamalı, çocukları ellememeleri konusunda ebeveynleri uyarmalıdır. Çünkü alerjisi olan kişilerde tenle teması halinde yakabilir ve canını acıtabilir. Kıyılarda yoğun görüldüğü takdirde bilgi verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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