Son dakika haber: Kümese giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı Son dakika haberleri... MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir evin bahçesindeki kümese giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir evin bahçesindeki kümese giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı. Özel aparatla yakalanan yılan daha sonra doğaya bırakıldı.

Turgutlu'nun Mustafa Kemal Mahallesi 8 Mıntıka mevkiinde yaşayan Süleyman Bektaş (51), dün saat 11.00 sıralarında evin bitişindeki kümesten sesler gelmesi üzerine merak edip bakmaya gitti. Kümesteki tavukların kaçıştığını gören Bektaş, dikkatli bir şekilde bakınca, kümese bir yılan girmiş olduğu fark edip, itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. İtfaiye ekipleri, kümesin içindeki 1.5 metre uzunluğundaki yılanı, özel aparatla yakalandı. Yılana zarar vermeden yakalayan itfaiye ekipleri, daha sonra hayvanı doğaya saldı. Yılanın yakalanması ile rahat bir nefes alan Süleyman Bektaş, itfaiye ekiplerine teşekkür eti.

Kaynak: DHA