Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u kabul etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Belgrad'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyetle görüştü.