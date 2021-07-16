Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u kabul etti
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u kabul etti

Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Belgrad'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyetle görüştü.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Belgrad'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyetle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı binasındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Ersoy, Sırbistan ziyareti kapsamında Ticaret, Turizm ve Telekomüniksyon Bakanı Tatjana Matic ile görüşecek.

Görüşmenin ardından Ersoy'un, Sırp bakan Matic ile ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u kabul etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u kabul etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u kabul etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u kabul etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u kabul etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u kabul etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u kabul etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u kabul etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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