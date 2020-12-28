Son dakika haber | Kulplu çocuklar, el yapımı kayıklarla su birikintisinin tadını çıkardı
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Son dakika haber | Kulplu çocuklar, el yapımı kayıklarla su birikintisinin tadını çıkardı

28.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:31
Son dakika haber | Kulplu çocuklar, el yapımı kayıklarla su birikintisinin tadını çıkardı

Son dakika haberlerine göre Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde çocuklar, kendileri tarafından yapılan kayıklarla su birikintilerinin üzerine çıkıp güneşli havanın keyfini çıkarıyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde çocuklar, kendileri tarafından yapılan kayıklarla su birikintilerinin üzerine çıkıp güneşli havanın keyfini çıkarıyor.

Pandemi sonrası başlayan kısıtlamalardan bunalan çocuklar 3 saatlik sokağa çıkma izinlerinde yaptıkları el yapımı kayıklarla yol kenarında biriken yağmur sularında ilerleyip güneşli havalarda kışın keyfini çıkarıyor. Uzunova Mahallesinde yaşayan çocuklar, "Köyümüzde park ve mesire alanları olmadığı için eğlenecek yerimiz yok. Biz de canlı dersler sona erdiğinde hava da güneşli olunca yaptığımız kayıklarla eğleniyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Son dakika haber | Kulplu çocuklar, el yapımı kayıklarla su birikintisinin tadını çıkardı
Son dakika haber | Kulplu çocuklar, el yapımı kayıklarla su birikintisinin tadını çıkardı
Son dakika haber | Kulplu çocuklar, el yapımı kayıklarla su birikintisinin tadını çıkardı
Son dakika haber | Kulplu çocuklar, el yapımı kayıklarla su birikintisinin tadını çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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