Son dakika haber... Kullandığı kepçenin altında kalan operatör, öldü

Edinilen son dakika haberine göre MERSİN'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkarak çukura düşen kepçenin operatörü Cebrail Uçar (25), hayatını kaybetti.

MERSİN'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkarak çukura düşen kepçenin operatörü Cebrail Uçar (25), hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Susanoğlu Mahallesi'nde bulunan taş ocağında çalışan Cebrail Uçar'ın kullandığı kepçe, kontrolden çıkarak 10 metrelik çukura düştü. Kazayı gören işçiler, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, kepçenin altında sıkışan Uçar'ı bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Uçar, ambulansla özel hastaneye götürüldü. Uçar, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Uçar'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet OKUR