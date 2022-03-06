Son dakika haberi! Küçükçekmece'de kaza: 3 yaralı - Haberler

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Son dakika haberi! Küçükçekmece'de kaza: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Küçükçekmece'de kaza: 3 yaralıİSTANBUL Küçükçekmece E5 yolu üzerinde ilerleyen bir sürücü önce bir araca ardından bariyerlere çarptı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de kaza: 3 yaralı

İSTANBUL Küçükçekmece E5 yolu üzerinde ilerleyen bir sürücü önce bir araca ardından bariyerlere çarptı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Olay, Küçükçekmece e5 yolu Cevizlibağ istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Sabri Öztürk idaresindeki 34 BZS 909 plakalı araç seyir halinde ilerken önce 34 BIS 941 plakalı araca çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Sabri Öztürk ardından bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası araçta yaralanan Sabri Öztürk, eşi ve çocuğu sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmeleri için hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberi! Küçükçekmece'de kaza: 3 yaralı

Son dakika haberi! Küçükçekmece'de kaza: 3 yaralı

Son dakika haberi! Küçükçekmece'de kaza: 3 yaralı

Son dakika haberi! Küçükçekmece'de kaza: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Küçükçekmece, Cevizlibağ, Kaza, E 5, 3. Sayfa, Haberler

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