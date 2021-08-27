Son dakika haber: Küçükçekmece'de kazada, sürücünün esprili anlatımı gülümsetti
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Son dakika haber: Küçükçekmece'de kazada, sürücünün esprili anlatımı gülümsetti

Son dakika haber: Küçükçekmece'de kazada, sürücünün esprili anlatımı gülümsetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Küçükçekmece'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, önce pak halindeki araca çarptı, ardından bahçe duvarını yıktı.

Küçükçekmece'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, önce pak halindeki araca çarptı, ardından bahçe duvarını yıktı. Kimsenin yaralanmazken sürücünün kazayı esprili bir dille anlatması gülümsetti. Sürücü Önder, "Çocuklarla işe gidiyorduk, biraz heyecan yaşayalım dedik, sonra bir anlık dalgınlığıma küt duvara çarptık" dedi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi 6. Menekşe Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah iki kız çocuğuyla işe işe gitmeye çalışan Erkan Önder, 34 GL 8825 hafif ticari araçla yola çıktı. Sokakta virajı alamayan Önder, direksiyon hakimiyetini kaybederek İsmail Bölük'e ait park halindeki araca çarptı. Ardından duvarı yıkarak bahçeye girdi. Kazada kimse yaralanmazken, ihbar üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tedbir amaçlı araçta bulunan iki kıza müdahale etti. Kazada iki araçta maddi hasar meydana gelirken, araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan sürücü Erkan Önder'in gazetecilere kazayı anlattı. Önder'in kazayı anlatma şekli hem vatandaşları hem de gazetecileri gülümsetti.

"Çocuklarla bir heyecan yaşayalım dedik"

Kaza ile ilgili konuşan araç sürücüsü Erkan Önder, "Sabahtan işe gitmek için kalktım, çocukları da aldım. Çocuklarla işe gidiyorduk, çocuklarla biraz heyecan yaşayalım dedik, kemerlerini de taktırdık. Biraz hızlı gelirken alttaki yoldan geliyordum. Sonra nasıl olduysa küt çarptım. Döneceğim yerde duvara çarptık. Niye oldu, nasıl oldu ben de anlamadım. Bir anlık dalgınlık küt duvar. Ben yıllardır İstanbul'da araba kullanıyorum, böyle bir haya yaşamadım" diye anlattı. - İSTANBUL

Son dakika haber: Küçükçekmece'de kazada, sürücünün esprili anlatımı gülümsetti
Son dakika haber: Küçükçekmece'de kazada, sürücünün esprili anlatımı gülümsetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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