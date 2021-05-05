Son dakika haber | Kozan Devlet Hastanesi yeni yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı
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Son dakika haber | Kozan Devlet Hastanesi yeni yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı

Son dakika haber | Kozan Devlet Hastanesi yeni yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kozan Devlet Hastanesi 6 yataklı yeni yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı.

Kozan Devlet Hastanesi 6 yataklı yeni yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı.

Ünitenin açılış töreninde konuşan hastane başhekimi Ahmet Çağlar Bozkurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla en fazla ihtiyaç duyulan birim haline gelen yoğun bakım ünitesine 6 yataklı yeni bir birim eklemenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam da, Kozan Devlet Hastanesi'nin salgın döneminde vatandaşlara hizmet noktasında yoğun mesai harcadığını ifade ederek, yeni yoğun bakım ünitesinin hizmete girmesiyle halka daha iyi ve verimli hizmet verileceğini kaydetti.

Yeni yoğun bakım ünitesinin hizmete girmesiyle 24 olan yoğun bakım yatak sayısının 30'a çıktığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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