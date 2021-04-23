Son dakika haber! Kötü şartlarda bakılan sokak hayvanları operasyonla kurtarıldı
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Son dakika haber! Kötü şartlarda bakılan sokak hayvanları operasyonla kurtarıldı

Son dakika haber! Kötü şartlarda bakılan sokak hayvanları operasyonla kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kötü muamele gördüğü ihbarı yapılan sokak hayvanları, jandarma eşliğince girilen özel mülkten belediye ekiplerince kurtarılarak hayvan rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kötü muamele gördüğü ihbarı yapılan sokak hayvanları, jandarma eşliğince girilen özel mülkten belediye ekiplerince kurtarılarak hayvan rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kandıra Seyitaliler köyü mevkiinde bir şahsın özel mülk içerisinde bulunan sokak hayvanlarının uygun şartlarda barındırılmadığı ve kötü muamele gördüğü ihbarı üzerine belediye ekipleri inceleme başlattı. Belirlenen adrese jandarma ekipleri korumasında giren Kocaeli Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Kandıra Kaymakamlığı ve belediye ekipleri tarafından alınan sokak hayvanları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon merkezimize götürüldü. Merkezde tedavi altına alınan hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğu ve talep doğrultunda isteyen hayvanseverlere sahiplendirileceği açıklandı. - KOCAELİ

Son dakika haber! Kötü şartlarda bakılan sokak hayvanları operasyonla kurtarıldı
Son dakika haber! Kötü şartlarda bakılan sokak hayvanları operasyonla kurtarıldı
Son dakika haber! Kötü şartlarda bakılan sokak hayvanları operasyonla kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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