Son dakika haber: Koruma demiri olmayan traktör devrildi: 1 ölü

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Gördes ilçesinde, traktörün şarampole yuvarlanması sonucu altında kalan bir kişi hayatını kaybederken, traktörün devrilmeye karşı koruyucu yapısının olmaması dikkat çekti.