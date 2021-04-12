Son dakika haber: Koruma demiri olmayan traktör devrildi: 1 ölü
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Son dakika haber: Koruma demiri olmayan traktör devrildi: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Koruma demiri olmayan traktör devrildi: 1 ölü

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Gördes ilçesinde, traktörün şarampole yuvarlanması sonucu altında kalan bir kişi hayatını kaybederken, traktörün devrilmeye karşı koruyucu yapısının olmaması dikkat çekti.

Manisa'nın Gördes ilçesinde, traktörün şarampole yuvarlanması sonucu altında kalan bir kişi hayatını kaybederken, traktörün devrilmeye karşı koruyucu yapısının olmaması dikkat çekti.

Kaza dün akşam saatlerinde Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Dalkara Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail Kapar (61) yönetimindeki 45 RP 644 plakalı traktör, Dalkara Mahallesi'nde yol ayrımında şarampole devrildi. Olay yerine yakın bölgede bulunan vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine 112 acil servis ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde traktörün altında kalan sürücü İsmail Kapar'ın feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. İsmail Kapar'ın cenazesi İzmir Adli Tıpa gönderilirken traktörün üzerinde devrilmeye karşı koruyucu yapısının olmaması dikkat çekti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Son dakika haber: Koruma demiri olmayan traktör devrildi: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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