Koronavirüs, down sendromlularda 10 kat daha ölümcül
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Koronavirüs, down sendromlularda 10 kat daha ölümcül

25.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:47
Koronavirüs, down sendromlularda 10 kat daha ölümcül

İZMİR Kent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Yiğit, bağışıklık sistemi daha düşük olan down sendromluların koronavirüse yakalanma oranının 4, ölüm oranının 10 kat fazla olduğunu söyledi.

İZMİR Kent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Yiğit, bağışıklık sistemi daha düşük olan down sendromluların koronavirüse yakalanma oranının 4, ölüm oranının 10 kat fazla olduğunu söyledi.

Pandemi süreci devam ederken, uzmanlardan bir uyarı da down sendromlular ile ailerine geldi. Kent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Yiğit, "18 yaş üstü bireylerde Ekim 2020'de dört farklı çalışma yapıldı. Down sendromluların, koronavirüse daha çabuk yakalandıkları ve sağlıklı bireylere göre dört kat daha fazla hasta oldukları tespit edildi. Hastaneye yatış noktasına gelen down sendromluların ise, diğer bireylere göre hayatlarını kaybetme oranının 10 kat fazla olduğu gözlendi. Bu yüzden down sendromlu bireylere sahip aileler ve çevrelerinin bilinçlenmesi gerekiyor. Sosyallikleriyle bilinen down sendromlu bireylere karşı çevrelerinde bulunanlar sosyal mesafeye dikkat etmeli. Kalabalık ortamlara girdiklerinde maske, mesafe ile hijyen kurallarına daha fazla uymaları gerekmektedir" dedi.

'DAHA FAZLA ENFEKSİYON TAŞIYORLAR'

Dr. Yiğit, "Down sendromlu kişilerin yaklaşık yarıya yakını kalp hastalığıyla ve bağışıklık sistemleri genelde düşük dünyaya gelirler. İnce bağırsak, kalın bağırsak, akciğer hastalıklarını downlu bireylerde çok sık görülür. Sağlıklı bireylere göre normalden daha fazla enfeksiyon riski taşımakta ve enfeksiyonu da ağır geçirirler. Özellikle down sendromluların aileleri ve yakın çevreleri başta olmak üzere bu süreçte daha çok dikkat etmeliyiz. Doğal bağışık sistemleri sadece özel bireylerde değil çocuklarda da düşüktür" ifadelerini kullandı.

'KURALLARA UYUYORUZ'

Down sendromlu oğlu olan Nevin Ural da pandemi döneminde aldıkları önlemi şöyle anlattı:

"Bu dönem, hepimiz için zorlu geçiyor. 20 yaşındaki oğlum Can'dan dolayı daha çok zorlandığımı söyleyebilirim. Down sendromluların bağışıklık sistemleri diğer bireylere göre daha düşük. Can için vitamin takviyeleri yaptık, kurallara uyduk. Evden dışarı çıkmadık ve misafir kabul etmedik. Bu konuda Can da çok bilinçliydi. Dikkatli olmak için sosyal hayattan tamamen kendimizi soyutladık. Oysa Can çok sosyal bir çocuktu, çalışıyordu ve hayatın  içindeydi bu yüzden evde kalmak onu zorladı. Koronavirüs hastalığını atlatamayan çok fazla down sendromlu olduğunu duyduk. Çok üzülüyoruz" diye konuştu.

Koronavirüs, down sendromlularda 10 kat daha ölümcül
Koronavirüs, down sendromlularda 10 kat daha ölümcül
Koronavirüs, down sendromlularda 10 kat daha ölümcül
Koronavirüs, down sendromlularda 10 kat daha ölümcül
Koronavirüs, down sendromlularda 10 kat daha ölümcül

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan İhsan Yavuz Meral Akşener Erkan Kandemir Mehmet Özhaseki
Magazin Yunus Emre Binnur Kaya Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüs, down sendromlularda 10 kat daha ölümcül - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 11:48:28. #1.15#
title