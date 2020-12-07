Son dakika haber... Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenerek ölen 3 arkadaşın cenazeleri toprağa verildi

Konya'nın Halkapınar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren 3 arkadaşın cenazeleri defnedildi.

Eskihisar Mahallesi'ndeki bağ evinde sobadan sızan gazdan zehirlenen Murat Işıklı (33) ile arkadaşları Barış İçöz (21) ve Hüseyin Temel'in (20) cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alındı.

Yaşamını yitiren arkadaşlardan Temel'in naaşı, İlçe Müftüsü Abdülkerim Yatğın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Halkapınar Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine gencin yakınlarının yanı sıra AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, AK Parti Halkapınar İlçe Başkanı Fatih Köşker, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun ve vatandaşlar katıldı.

Işık'ın cenazesi Büyükdoğan Mahalle Mezarlığı'nda, İçöz'ün naaşı da Eskihisar Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi.

Olay

Eskihisar Mahallesi'ndeki bağ evinde kalan Murat Işıklı ile arkadaşları Barış İçöz ve Hüseyin Temel, 5 Aralık'ta hareketsiz yatarken bulunmuş, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek öldükleri belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Görür