Son dakika haber! Konya'da 'sahte içki' baskını: 1 gözaltı - Haberler
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Son dakika haber! Konya'da 'sahte içki' baskını: 1 gözaltı

Son dakika haber! Konya'da 'sahte içki' baskını: 1 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda V.B.'nin evinde 37,5 litre ev yapımı rakı ve 8,6 litre viski ile bu içkiler için boş şişeler ele geçirildi.

KONYA (DHA) - KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda V.B.'nin evinde 37,5 litre ev yapımı rakı ve 8,6 litre viski ile bu içkiler için boş şişeler ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ve Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, V.B.'nin sahte içki üretip, sattığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma, V.B.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 37,5 litre ev yapımı rakı ve 8,6 litre viski ile bu içkiler için boş şişeler ele geçirildi. V.B. de gözaltına alındı.


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Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Son Dakika Haberleri

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