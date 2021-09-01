Son dakika haber | Konya'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Konya'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haber | Konya'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kemal Şahin (60) idaresindeki elektrikli bisiklet, Beyşehir-Seydişehir Karayolu Sanayi kavşağı yakınlarında, önünde aynı şeritte seyir halinde olan Umut Ç. idaresindeki 06 AFL 981 plakalı otomobilli geçmek isterken araçla çarpıştı. Kazada bisikletin sürücüsü Şahin ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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