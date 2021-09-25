Son dakika haber: Konya'da iki genç kızın öldüğü kaza güvenlik kamerasında - Haberler
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Son dakika haber: Konya'da iki genç kızın öldüğü kaza güvenlik kamerasında

AA / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Konya'da iki genç kızın öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri... Konya'da 16 yaşında iki genç kızın öldüğü trafik kazasının, güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

KONYA (AA) - Konya'da 16 yaşında iki genç kızın öldüğü trafik kazasının, güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

İki otomobilin çarpışmasıyla Eda Naz Güngör ve Irmak Altıntaş'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kameralarına yansıdığı görüntülerde, kontrollü geçişin sağlandığı kavşağa hızla giren iki aracın çarpışması ve araçtan bir kişinin fırlayarak yola düşmesi görülüyor.

Olay

Dün A.Ö. (17) idaresindeki 42 ATG 91 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Yeni Meram Caddesi'nde B.E. (45) yönetimindeki 42 ABK 570 plakalı otomobille çarpışmış, Eda Naz Güngör (16) kaza yerinde, Irmak Altıntaş (16) ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. B.E. ise tedavi altına alınmıştı.

Öte yandan kazayı yara almadan atlatan ve sürücü belgesi olmadan araç kullanan A.Ö. ile aynı araçtaki arkadaşı O.B. (17) polis merkezine götürülmüş, Eda Naz Güngör ve Irmak Altıntaş'ın cenazeleri gün içinde toprağa verilmişti.

AA / Serhat Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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