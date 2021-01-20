Son dakika haber | Konargöçerlerin yaşamı, belgesel oldu

MERSİN'de Doğa Derneği ile Kızılkaya Yenidünya Derneği'nin ortaklaşa yürüttüğü 'Bolkar Dağları Göçer Yörüklere Emanet Projesi' kapsamında Bolkar Dağları'ndaki göçer Yörüklerin yaşamı belgesel oldu.

Nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan küçük akbabalar, nadir görülen vaşaklar, sarp ve yüksek kayalıklarda yaşayan dağ keçileri gibi canlılar Bolkar Dağları'nın göç¸erleri ile aynı yaşam alanını paylaşıyor. Bu sayede göçerler, bölgede yaşayan canlıların karşı karşıya olduğu sorunlara doğrudan tanık oluyor. Doğa Derneği ile Kızılkaya Yenidünya Derneği ortaklığında gerçekleşen GEF Küçük Destek Programı'nın (SGP) desteklediği 'Bolkar Dağları Göçer Yörüklere Emanet Projesi' kapsamında Bolkar Dağları'ndaki göçer Yörüklerle görüşmeler yapılarak doğanın koşulları ve konargöçer yaşam kayıt altına alınarak belgesel haline getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN