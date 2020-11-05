Son dakika haber... Kocaeli'nde şehidin anısını yaşatmak için parka yerleştirilen F-4 bakıma alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika haber... Kocaeli'nde şehidin anısını yaşatmak için parka yerleştirilen F-4 bakıma alındı

05.11.2020 11:25 | Son Güncelleme: 05.11.2020 11:39
Son dakika haber... Kocaeli'nde şehidin anısını yaşatmak için parka yerleştirilen F-4 bakıma alındı

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'nde, şehit havacı pilot üsteğmen Hasan Tanrıverdi'nin anısını yaşatmak için Seka Park alanına yerleştirilen kullanım dışı F-4 savaş uçağı yenileniyor.

Kocaeli'nde, şehit havacı pilot üsteğmen Hasan Tanrıverdi'nin anısını yaşatmak için Seka Park alanına yerleştirilen kullanım dışı F-4 savaş uçağı yenileniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1968'de görev uçuşu sırasında Samsun'un Kavak ilçesinde uçağının düşmesi sonucu şehit olan İzmit doğumlu Tanrıverdi'nin adı, 2007'de Sekapark alanındaki bir tepeye verildi.

Alana, daha sonra Eskişehir'den getirilen kullanım dışı F-4 tipi savaş uçağı yerleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Seka Park alanında bulunan uçağı bakıma aldı.

F-4 uçağının eksik ve zamanla yıpranan parçalarının değişimi yapılacak.

Uçağın tamiratı için 1. Hava Kuvveti Komutanlığı 1. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli teknik işçilerinden destek alındı.

Kocaeli'ye gelen işçiler, uçağın hem onarımını hem de eksik parçalarının montajını yapıp boyama işini gerçekleştirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber! Ölüme terk edilmiş halde bulunan 3 at bakıma alındı
Son dakika haber! Ölüme terk edilmiş halde bulunan 3 at bakıma alındı
Son dakika gündem: Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Son dakika gündem: Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı
40 yıllık hattat Al Zamo sanatını yaşatmak için destek bekliyor
40 yıllık hattat Al Zamo sanatını yaşatmak için destek bekliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Abdülhamit Gül Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Demir Burak Özçivit İzzet Yıldızhan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Lionel Messi Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Kocaeli'nde şehidin anısını yaşatmak için parka yerleştirilen F-4 bakıma alındı - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 12:34:37. #1.14#
title