Son dakika haber | Kocaeli merkezli FETÖ/PDY'nin askeri yapılanması operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Bir son dakika haberine göre Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3 ilde 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki sorgusu devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay