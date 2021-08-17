Son dakika haber | Kocaeli merkezli FETÖ/PDY'nin askeri yapılanması operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber | Kocaeli merkezli FETÖ/PDY'nin askeri yapılanması operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haber | Kocaeli merkezli FETÖ/PDY'nin askeri yapılanması operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3 ilde 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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