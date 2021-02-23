Son dakika haber: Kocaeli'de trafik kazasında alev alan otomobil yandı
Son dakika haberi: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden Celal Y. idaresindeki 06 YA 3736 plakalı otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan otomobilden sürücü ile yanındaki kişi yara almadan kurtuldu.
Yangın, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bölgede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü 175 promil alkollü çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral