Son dakika haber | Kocaeli'de bataklıkta mahsur kalan 3 kaz itfaiye ekiplerince kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Kocaeli'de bataklıkta mahsur kalan 3 kaz itfaiye ekiplerince kurtarıldı

01.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:00
Son dakika haber | Kocaeli'de bataklıkta mahsur kalan 3 kaz itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bataklığa saplanan kazlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bataklığa saplanan kazlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kirazpınar Mahallesi'nde Emine Yavuz'a ait 3 kaz, bir köpeğin kovalaması üzerine bataklığa kaçtı.

Çamurla kaplı alanda mahsur kalan ve hareket edemeyen kazları, kendi imkanıyla kurtaramayan Yavuz, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye giden itfaiye ekipleri, 3 kazı saplandıkları bataklıktan çıkardı.

Hayvanlarını teslim alan Yavuz, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Mesut Özil Hakan Kutlu Mesut Bakkal Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Kocaeli'de bataklıkta mahsur kalan 3 kaz itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 19:01:31. #1.14#
title