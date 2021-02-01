Son dakika haber! Kocaeli'de ahır ve yığma taş binada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
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Son dakika haber! Kocaeli'de ahır ve yığma taş binada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

01.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:34
Son dakika haber! Kocaeli'de ahır ve yığma taş binada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ahırda çıkan ve eve sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ahırda çıkan ve eve sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Nüzhetiye Mahallesi'nde dışarı dökülen küllerin sıçraması sonucu Osman Yavaş'a (83) ait ahırda yangın çıktı.

Yangını söndürmek için dışarı çıkan Yavaş, alevlerin "Kagir" olarak tabir edilen iki katlı yığma taş binaya sıçraması üzerine itfaiyeye haber verdi.

Hızla büyüyen yangın nedeniyle binanın bir kısmı çöktü.

Söndürme çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, evde mahsur kaldığı tahmin edilen Şükriye Yavaş'a (80) ulaşmaya çalışıyor.

Bazı köylülerin de çalışmaları gözyaşları içerisinde takip ettiği görüldü.

Ailenin salgın nedeniyle kışı köydeki evlerinde geçirdiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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