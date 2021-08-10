Son dakika haber | Kocaeli'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Eskihisar Feribot İskelesi yolu üzerindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında yaklaşık 2 dönüm ağaçlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz