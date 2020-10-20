Son dakika haber | 'KKTC halkı, Akıncı'ya tarihi cevap verdi'
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Son dakika haber | 'KKTC halkı, Akıncı'ya tarihi cevap verdi'

20.10.2020 15:20 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:23
Son dakika haber | 'KKTC halkı, Akıncı'ya tarihi cevap verdi'

Son dakika haberi... HATAY'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek cumhurbaşkanı olan Tayfur Sökmen'in torunlarından Mehmet Mursaloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yapılan seçimde hezimete uğramasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "KKTC halkı, Akıncı'ya...

HATAY'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek cumhurbaşkanı olan Tayfur Sökmen'in torunlarından Mehmet Mursaloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yapılan seçimde hezimete uğramasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "KKTC halkı, Akıncı'ya tarihi bir cevap vermiştir" dedi.

Mehmet Mursaloğlu, eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, İngiliz gazetesi The Guardian'a verdiği demeçte, Suriye'deki Fransız mandasına bağlı Hatay Cumhuriyeti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul eden Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'e atıfta bulunarak, 'İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım' dediğini hatırlatıp, bu sözlerin kendilerini üzdüğü belirtti.

KKTC'de önceki gün Ersin Tatar'ın kazanmasıyla sonuçlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendiren Mursaloğlu, "Akıncı, bir cumhurbaşkanına yakışmayacak açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından kendisine gerek Hatay'da gerekse İstanbul'da nümayiş yapılarak cevap verilmişti. Akıncı, Tayfur Sökmen ve silah arkadaşlarının vermiş olduğu mücadeledeki yolun ne derece zor ne derece çetrefilli ve o kadar da kutsal olduğunu unuttu. Mustafa Akıncı, tarihi bir cevap almıştır, bundan sonra tarihin tozlu raflarında kendisine yer bulsun. KKTC halkını, milletini bu seçiminden dolayı tebrik ediyorum. Yeni seçilen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı şahsım ve ailem adına tebrik ediyorum" dedi.

Mustafa Akıncı'ya 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Mursaloğlu, "Siyasi çıkarlar, oyunlar ve entrikalar, Hatay halkını o zamanlar çok incitmişti. Çok şükür ki Allah'a, yapmış olduğu bu çirkin siyaset göz önüne alınarak, KKTC halkı Akıncı'ya tarihi bir cevap vermiştir. Bu hezimet bizi mutlu etmiştir. Bundan sonra Türklüğün ve KKTC halkının vermiş olduğu mücadeleleri iyi öğrensin" diye konuştu. 


Son dakika haber | 'KKTC halkı, Akıncı'ya tarihi cevap verdi'
Son dakika haber | 'KKTC halkı, Akıncı'ya tarihi cevap verdi'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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