Son dakika haber: KKTC'deki 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' sona erdi - Haberler
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Son dakika haber: KKTC'deki "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" sona erdi

AA / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika haber: KKTC'deki

Son dakika haberi... Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 20-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdikleri "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021" başarıyla tamamlandı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 20-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdikleri "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021" başarıyla tamamlandı.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, tatbikata Türkiye'den Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı birlikleri ile KKTC'den Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Özel Görev Birliği, Kara Havacılık Birliği unsurlarının katıldığı bildirildi.

Tatbikatın, hava hücum, hava indirme ve muharebe arama kurtarma harekatlarını planlama ve icra etme kabiliyetlerini geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amacıyla icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Ada'sında uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Tatbikat kapsamında bugün gerçekleştirilen "Seçkin Gözlemci Günü"ne KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu'nun katıldığı kaydedildi.

Son dakika haber: KKTC'deki Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı sona erdi

Son dakika haber: KKTC'deki Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı sona erdi

Son dakika haber: KKTC'deki Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı sona erdi

Son dakika haber: KKTC'deki Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı sona erdi

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: KKTC'deki 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' sona erdi - Haberler
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