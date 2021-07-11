Son dakika haber | Kızıltepe'de polyester fabrikasında yangın
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Son dakika haber | Kızıltepe'de polyester fabrikasında yangın

Son dakika haber | Kızıltepe'de polyester fabrikasında yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir polyester imalathanesinde yangın çıktı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir polyester imalathanesinde yangın çıktı.

Kızıltepe'nin kırsal Akziyaret Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında bir polyester su deposu üretim fabrikasında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar ve fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 6 itfaiye aracı ile alevlere müdahale edilirken, jandarma ekipleri de olası bir patlamaya karşı güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile söndürülen yangında fabrikada büyük maddi hasar meydana geldi. - MARDİN

Son dakika haber | Kızıltepe'de polyester fabrikasında yangın
Son dakika haber | Kızıltepe'de polyester fabrikasında yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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