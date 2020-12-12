Son dakika haber | Kısıtlamayı ihlal eden 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 12 bin TL ceza
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Son dakika haber | Kısıtlamayı ihlal eden 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 12 bin TL ceza

12.12.2020 23:07 | Son Güncelleme: 12.12.2020 23:12
Son dakika haber | Kısıtlamayı ihlal eden 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 12 bin TL ceza

Son dakika gündem haberi... AKSARAY'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polis ekiplerince durdurulan M.Y.'nin (16), kullandığı motosikletin plakasının sahte olduğu belirlendi.

AKSARAY'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polis ekiplerince durdurulan M.Y.'nin (16), kullandığı motosikletin plakasının sahte olduğu belirlendi. M.Y.'ye, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek, ehliyetsiz, sahte plakalı ve tescilsiz araç kullanmak' suçlarından toplam 12 bin 40 TL ceza kesildi.

Olay, akşam saatlerinde Büyük Bölcek Mahallesi'nde meydana geldi. Polis, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kavşakta denetim yaptığı sırada M.Y. yönetimindeki 68 AK 363 plakalı motosikleti durdurdu. Yapılan kontrollerde M.Y.'nin sokağa çıkma kısıtlatmasını ihlal ettiği gibi, motosikletinin plakasının sahte ve tescilsiz olduğu belirlendi. 18 yaşından küçük olduğu için de ehliyetsiz olan M.Y.'ye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek, ehliyetsiz, sahte plakalı ve tescilsiz araç kullanmak' suçundan toplam 12 bin 40 TL ceza kesildi. 

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen M.Y., gazetecilerin 'Neden sokağa çıktığınız?' sorusuna, "Eve gidiyordum" dedi. Olayı duyup kardeşinin yanına gelen ağabeyi ise polislere "Amcasının motosikletini izinsiz olarak almış" dedi. Kardeşine tepki de gösteren ağabey, "Senin ne işin var çarşıda? Sen sokağa çıkma yasağı var bilmiyor musun? Biz ailecek evde oturuyoruz. Bu çıkmış kendi başına geziyor" dedi.

Daha sonra anne Gülcan Y. ve baba Ahmet Y. de olay yerine gelerek oğulları M.Y.'ye tepki gösterdi.

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Son dakika haber | Kısıtlamayı ihlal eden 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 12 bin TL ceza
Son dakika haber | Kısıtlamayı ihlal eden 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 12 bin TL ceza
Son dakika haber | Kısıtlamayı ihlal eden 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 12 bin TL ceza
Son dakika haber | Kısıtlamayı ihlal eden 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 12 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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