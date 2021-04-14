Son dakika haber | Kısıtlama saati değişti, Balıkesirliler eve yetişemedi
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Son dakika haber | Kısıtlama saati değişti, Balıkesirliler eve yetişemedi

İhlas Haber Ajansı / HAKAN KÜÇÜKAKMAN - Haberler | Yerel

Edinilen son dakika haberine göre Kısıtlama saati değişti, Balıkesirliler eve yetişemedi Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı kararı ile saat 19'da başlayan sokağa çıkma yasaklarında işten geç çıkan Balıkesirli vatandaşlar evlerine yetişemedi.

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Kısıtlama saati değişti, Balıkesirliler eve yetişemedi

BALIKESİR - Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı kararı ile saat 19'da başlayan sokağa çıkma yasaklarında işten geç çıkan Balıkesirli vatandaşlar evlerine yetişemedi.

Yasağın başlamasıyla birlikte ilk dakikalarda sokakta kalan vatandaşlar hem ramazan alışverişi hem de evlerine yetişme telaşı içinde koşuşturdukları görüldü.

Araçla evine yetişmeye çalışan bir vatandaş, yasaklarla ilgili olması gerek buydu diyerek işten geç çıktığını tam iftar zamanı trafiğin daha yoğun olacağını söyledi.

Cami cemaatından bir vatandaş ise camiye akşam namazına geldiğini cami cemaatından olduğunu belirterek akşam namazını beklediğini namazını kılıp eve gideceğini söyledi

Vatandaş Gülşah Finis " İşten çıktık arkadaşımla birlikte bu çok iyi oldu bizim için işten çıkıp iftar yapmamız için evde birde hazırlıklarımız olması lazım cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz bu konuda.

Son dakika haber | Kısıtlama saati değişti, Balıkesirliler eve yetişemedi
Son dakika haber | Kısıtlama saati değişti, Balıkesirliler eve yetişemedi
Son dakika haber | Kısıtlama saati değişti, Balıkesirliler eve yetişemedi
Son dakika haber | Kısıtlama saati değişti, Balıkesirliler eve yetişemedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN KÜÇÜKAKMAN

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