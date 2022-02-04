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Son dakika haber... Kırşehir'de devrilen ambulanstaki sağlık görevlisi yaralandı

AA, Abdullah Yıldız - Güncel
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Son dakika haber... Kırşehir'de devrilen ambulanstaki sağlık görevlisi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Kırşehir'in Mucur ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu sağlık görevlisi yaralandı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu sağlık görevlisi yaralandı.

Kayseri'ye hasta bırakan S.Ö. idaresindeki 34 CRY 357 plakalı özel hastaneye ait ambulans, İstanbul'a dönerken Mucur ilçesi Obruk köyü yakınlarında devrildi.

Kazada ambulansta bulunan sağlık görevlisi O.K. yaralandı.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Kırşehir, Kayseri, Güncel, Haber

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