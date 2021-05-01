Son dakika haber | Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oluyordu
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Son dakika haber | Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oluyordu

Son dakika haber | Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oluyordu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Eskişehir'de kırmızı ışık yanmasına rağmen yoluna devam eden otomobil sürücüsünün, kazadan kıl payı kurtulma anı araç kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de kırmızı ışık yanmasına rağmen yoluna devam eden otomobil sürücüsünün, kazadan kıl payı kurtulma anı araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Dilruba ve Mustafa Paşa sokaklarının kesişim yolunda gerçekleşti. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde Mustafa Paşa sokak üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobil sürücüsü, yeşil ışığın yanmasıyla beraber hareket ediyor. Bu sırada Dilruba sokaktan gelen beyaz renkli otomobilin sürücüsü trafik ışıklarına aldırış etmeden yoluna devam ediyor. Yeşil ışıkta hareket eden araç sürücünün dikkati sayesinde saniyelerle kazanın önüne geçiliyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde beyaz renkli aracın sürücüsüne tepki gösteren vatandaşlar, olayın yaşandığı yol üzerinde birçok kez trafik kazası gerçekleştiğine dikkat çekiyor. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber | Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oluyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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