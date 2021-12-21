Son dakika haber | Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den şehit ailesine ziyaret

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ailesini ziyaret etti.

Bilgin, eşi İlknur Bilgin ile şehit Kıdemli Uzman Çavuş Mehmet Somay'ın ailesini ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Şehit ailelerini her fırsatta ziyaret ettiklerini belirten Bilgin, bu ülkenin şehit ve gazilerin mücadeleleri ile kazanıldığını dile getirdi.

Bilgin, kentteki tüm şehit ailelerini ziyaret edeceğini kaydetti.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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