Son dakika haber | Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den şehit ailesine ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den şehit ailesine ziyaret

Son dakika haber | Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den şehit ailesine ziyaret
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ailesini ziyaret etti.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ailesini ziyaret etti.

Bilgin, eşi İlknur Bilgin ile şehit Kıdemli Uzman Çavuş Mehmet Somay'ın ailesini ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Şehit ailelerini her fırsatta ziyaret ettiklerini belirten Bilgin, bu ülkenin şehit ve gazilerin mücadeleleri ile kazanıldığını dile getirdi.

Bilgin, kentteki tüm şehit ailelerini ziyaret edeceğini kaydetti.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title