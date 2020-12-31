Son dakika haber! Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Kırklareli'nde 1 kişinin yaralandığı iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde 1 kişinin yaralandığı iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Yayla Mahallesi Küme Evler mevkisinde silah sesleri duyan vatandaşlar polisi aradı.

Bölgede çalışma yapan ekipler kaza sonucu terk edilmiş bir otomobil olduğunu tespit etti.

Otomobildeki aramada ise döner bıçağı ile kan izlerine rastladı.

Ekipler, silahlı kavgada bacağından yaralandığı anlaşılan Salim E'yi saklandığı evinde buldu.

Salim E. tedavi altına alınırken, olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran