Son dakika haber! Kırıkkale'de silahlı kavga, 1 ölü
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Son dakika haber! Kırıkkale'de silahlı kavga, 1 ölü

Son dakika haber! Kırıkkale'de silahlı kavga, 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Kırıkkale merkez Pazarcık köyünde dün gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan M.Ö. ile Hilmi Cesur (17) arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. M.Ö. yanında getirdiği tabanca ile Cesur'a ateş açarak kaçtı.

Silah sesini duyan mahalleli durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hilmi Cesur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Zanlının yakalanması için hemen çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsı suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KIRIKKALE

Son dakika haber! Kırıkkale'de silahlı kavga, 1 ölü
Son dakika haber! Kırıkkale'de silahlı kavga, 1 ölü
Son dakika haber! Kırıkkale'de silahlı kavga, 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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