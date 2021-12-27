Son dakika haber... Kılıçdaroğlu, Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş'ın cenaze namazına katıldı (2) - Haberler
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Son dakika haber... Kılıçdaroğlu, Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş'ın cenaze namazına katıldı (2)

AA - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kemal Baytaş'ın yakınlarına taziyede bulunması Cenaze namazının kılınması Helallik alınması Cenazenin götürülmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alandan ayrılması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tanıtma...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kemal Baytaş'ın yakınlarına taziyede bulunması

Cenaze namazının kılınması

Helallik alınması

Cenazenin götürülmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alandan ayrılması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş için Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. (2)

Son dakika haber... Kılıçdaroğlu, Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş'ın cenaze namazına katıldı (2)

Son dakika haber... Kılıçdaroğlu, Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş'ın cenaze namazına katıldı (2)

Son dakika haber... Kılıçdaroğlu, Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş'ın cenaze namazına katıldı (2)

AA - Son Dakika Haberleri

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