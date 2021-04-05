Son dakika haber | Kestel'de sel alarmı...Alt geçit sular altında kaldı, araçlar mahsur kaldı
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Son dakika haber | Kestel'de sel alarmı...Alt geçit sular altında kaldı, araçlar mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı / EMRAH TAŞ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Kestel'de sel alarmı...Alt geçit sular altında kaldı, araçlar mahsur kaldı Bursa'da eriyen kar sularının ardından etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kestel'de sel alarmı...Alt geçit sular altında kaldı, araçlar mahsur kaldı

BURSA - Bursa'da eriyen kar sularının ardından etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kar sularının erimesine sağanak yağışta eklenince Bursa'nın çok sayıda dere yatağında su taşkınları yaşandı. Kestel İlçesinde bulunan Mandıras Deresi'nin taşmasıyla birlikte alt geçidi su bastı. Kestel Belediyesi'ne bağlı ekipler su birikintilerinin tahliyesi için vidanjörlerle çalışma yapıyor.

Son dakika haber | Kestel'de sel alarmı...Alt geçit sular altında kaldı, araçlar mahsur kaldı
Son dakika haber | Kestel'de sel alarmı...Alt geçit sular altında kaldı, araçlar mahsur kaldı
Son dakika haber | Kestel'de sel alarmı...Alt geçit sular altında kaldı, araçlar mahsur kaldı
Son dakika haber | Kestel'de sel alarmı...Alt geçit sular altında kaldı, araçlar mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH TAŞ

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