DEAŞ'lı teröristler, önce kontrol noktasını taradılar sonra yardım gelen polisleri mayınlı tuzaklarına düşürdüler
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DEAŞ'lı teröristler, önce kontrol noktasını taradılar sonra yardım gelen polisleri mayınlı tuzaklarına düşürdüler

İhlas Haber Ajansı / Semir Yemenci - Haberler | Dünya

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından kontrol noktasındaki polislere silahlı saldırı düzenlendi. Takviye ekiplerinin yoluna mayın döşeyen teröristler, 12 polisi öldürdü.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki el-Reşad kasabasına bağlı Satih köyü yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından polise ait kontrol noktasına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

TAKVİYE GÜÇLERE DE MAYINLI SALDIRI

DEAŞ bölgeye gönderilen takviye gücünün yoluna döşediklerini mayınları infilak ettirdi. Iraklı güvenlik güçleri, saldırı sonucu 12 polisin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin de yaralandığını bildirdi. Olay yerine askeri takviye gönderilirken, saldırganları yakalamak için bölgede operasyon başlatıldı.

DEAŞ, SIK SIK SALDIRI DÜZENLİYOR

Irak'ın büyük bir bölümünü 2014 - 2017 yılları arasında işgal eden terör örgütü DEAŞ, 2017 yılından bu yana ülkeden çıkarılmasına rağmen zaman zaman güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

DEAŞ'lı teröristler, önce kontrol noktasını taradılar sonra yardım gelen polisleri mayınlı tuzaklarına düşürdüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Semir Yemenci

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