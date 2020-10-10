Son dakika haber! Kentsel dönüşüm icmal listesi askıya çıkarıldı
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Son dakika haber! Kentsel dönüşüm icmal listesi askıya çıkarıldı

10.10.2020 21:04 | Son Güncelleme: 10.10.2020 21:09
Son dakika haber! Kentsel dönüşüm icmal listesi askıya çıkarıldı

Son dakika haber... Adıyaman'da Mara ve Musalla mahallerini kapsayan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Mara Mahallesi 1. Etap (8.5 hektar) sınırları içerisinde kalan taşınmazlarla ilgili tespit verilerinin listeleri, askıya çıkarıldı.

Adıyaman'da Mara ve Musalla mahallerini kapsayan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Mara Mahallesi 1. Etap (8.5 hektar) sınırları içerisinde kalan taşınmazlarla ilgili tespit verilerinin listeleri, askıya çıkarıldı.

Musalla Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi'nde 12 Ekim Pazartesi günü askıya çıkarılan tespit verileri listelerinin, 27 Ekim Salı gününe kadar askıda kalacağı belirtildi. 15 gün süreyle askıda kalacak olan listelerdeki bilgilerin teyit edilmesi ve hak kaybına uğramamak adına listede taşınmazı olan hak sahiplerinin Kentsel Dönüşüm Uzlasma Ofisi'ne müracaat etmeleri gerektiği açıklandı.

Ofiste görüşmeler pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. İmar planı, uygulama projeleri, geçtiğimiz günlerde de jeolojik etüt çalışmaları tamamlanan alanda ihale aşamasına geçilmiştir. Projenin şehrimize katacağı değerden bahseden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, Bakanlık temaslı süreçle yakından ilgilendiklerini, uzlaşma görüşmelerinin ardından inşaat yapım çalışmalarına başlanacağını belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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