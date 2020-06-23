Son dakika haber: Kedi caminin minberinde doğum yaptı, imam sahip çıktı
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Son dakika haber: Kedi caminin minberinde doğum yaptı, imam sahip çıktı

Son dakika güncel haberi: KOCAELİ'nin Gölcük ilçesindeki Değirmendere Yalı Camii imamı Harun Özdemir, caminin minberinin altında doğum yapan kedi ve yavrularına sahip çıktı.

Son dakika haber: Kedi caminin minberinde doğum yaptı, imam sahip çıktı
23.06.2020 08:23 | Son Güncelleme: 23.06.2020 08:26

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesindeki Değirmendere Yalı Camii imamı Harun Özdemir, caminin minberinin altında doğum yapan kedi ve yavrularına sahip çıktı. Yavrular, kendilerine bakabilecek erişkinliğe ulaşana kadar camide kalacak.

Gölcük ilçesi Değirmendere Yalı Mahallesi'ndeki Yalı Camii'nin imamı Harun Özdemir, yaklaşık 1 ay kadar önce namaz kıldığı sırada bir kedi gördü. Kedinin minberin altına kaçması üzerine fenerle minberin altına bakan Harun Özdemir, kedinin doğum yaptığını gördü. Yavru kedileri sokağa atmaya kıyamayan 36 yıllık imam, minberin alt kısmındaki boşlukta anne ile 2 yavrusuna bakmaya başladı. Minberin altında büyüyen kedi yavruları kendilerine bakacak erişkinliğe ulaşana kadar sahiplenilmezse, doğal yaşama bırakılacak. Harun Özdemir kedileri ve 2 yavrusunu sokağa atmaya kıyamadığını belirterek, "Cami havalansın diye pencerelerden birisini açık bırakıyorum. Şüphelendim hayvandan, cemaat dağılınca ben kolladım kediyi. Baktım kedi minberin altına girdi. Minberin altına girdikten sonra, odamdan el fenerini aldım. Hayvan burada yavrulamış. Hayvanlara karşı da bir sevgi var bizde. Bu nedenle kıyamadım hayvana. Biraz daha büyüyünce salıvereceğiz inşallah veya belediyeye de haber verdim gelin alın diye. Belediyeden haber bekliyoruz. Peygamber efendimizin hayvanlara karşı sevgisi olduğunu biliyorum. Peygamber efendimiz de hayvan sevgisinden daima bahsetmiştir. O yüzden hayvanları korumak zorundayız dinen" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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