Son dakika haber... Kazı kazandan 2 milyon TL kazandı; o anlar güvenlik kamerasında

KAYSERİ'de, bir vatandaş büfeden oynadığı kazı kazan şans oyunundan 2 milyon TL ikramiye kazandı. Yaşanan sevinç anları büfenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçen cuma günü yaşanan olayda, bir büfeye gelen kişi 30 TL ödeyerek, kazı kazan oynadı. Vatandaşın kazı kazanına 2 milyon TL ikramiye çıktı. Ödülü kazanan kişi, sevincini bayi sahibine sarılarak yaşadı. Yaşanan anlar büfenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazı kazan çıktıktan sonra talihlinin ve büfede bulunanların sevinç yaşadığı görüldü.

Yakup Erdoğan, ikramiyenin çıktığını duyan birçok kişinin büfeye gelerek şans denediğini de belirterek, "İkramiyenin bizde çıktığını duyan vatandaşlar bayimize ilgi gösterdi. Hatta elimizde kazı kazanlar bitti. Sipariş kargonun gelmesini bekliyoruz. Yeniden büyük ikramiye vereceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.