Son dakika haber! Kazdağları'nda orman yangını (6)
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Son dakika haber! Kazdağları'nda orman yangını (6)

Son dakika haber! Kazdağları'nda orman yangını (6)
Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Haberler | Güncel

Son dakika haber... KAZDAĞI MİLLİ PARKI'NDAKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYORBalıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan vadide saat saatlerinde çıkan orman yangına müdahale gece de aralıksız devam etti.

KAZDAĞI MİLLİ PARKI'NDAKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan vadide saat saatlerinde çıkan orman yangına müdahale gece de aralıksız devam etti. Gün boyu sürdürülen çalışmalarda havadan müdahaleye 4 yangın söndürme uçağı ve 17 helikopter katıldı. Saat 20.00 sıralarında ise havanın kararması nedeniyle hava müdahalesi sonlandırıldı. Dozer ve iş makineleri tarafından açılan yoldan bölgeye ulaşan 47 arazöz ve 250'den fazla orman işçisinin yangına müdahalesi ise devam ediyor.

VALİ ŞILDAK: YANGININ ETRAFI ÇEVRİLDİBalıkesir Valisi Hasan Şıldak ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, kırsal Kavurmacılar köyünde oluşturulan yangın yönetim merkezinden çalışmaları takip ediyor. Vali Hasan Şıldak, alevlerin söndüğünü ancak alanda kor halinde ateşin bulunduğunu belirterek, henüz yangının kontrol altına alındığını söylemenin doğru olmayacağını ifade etti. Yer ekiplerinin yangının etrafını çevirdiğini ve söndürme çalışmalarına da sabaha kadar devam edileceğini belirten Vali Şıldak, erken müdahale ve gün boyu havadan süren etkin mücadele sonunda yangının daha da büyümesine izin verilmediğini söyledi. 

Sabah saat 06.30'dan itibaren ise ihtiyaç duyulması halinde yangına havadan müdahalenin yeniden başlatılacağı öğrenildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen

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