Son dakika haber: Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev Kovid-19 aşısı oldu
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Son dakika haber: Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev Kovid-19 aşısı oldu

Son dakika haber: Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev Kovid-19 aşısı oldu
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Nazarbayev, Karagandı İlaç Kompleksi'nde, Kovid-19'a karşı üretilen Sputnik V aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Aşı sonrası vatandaşlara seslenen Nazarbayev, herkesi aşı olmaya çağırdı.

Nazarbayev, ülkede Kovid-19'a karşı aşı yaptıran kişi sayısının 3 milyona yaklaştığını belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya ve korkmamaya çağırıyorum. Virüsün yeni varyantlarının tespit edildiği şu dönemde aşı olmak çok önemli. Bunu kendi sağlığımız için yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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