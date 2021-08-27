Son dakika haber... KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLDE SIKIŞAN KADIN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE ÇIKARDI 3 YARALI
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Son dakika haber... KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLDE SIKIŞAN KADIN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE ÇIKARDI 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sıkışan kadın sürücü Derya Gündüz (20), itfaiye ekipleri tarafından aracın kapısını keserek çıkarıldı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sıkışan kadın sürücü Derya Gündüz (20), itfaiye ekipleri tarafından aracın kapısını keserek çıkarıldı. Kazada Gündüz ile diğer otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.Kaza akşam saatlerinde Bayramiç ilçesinin Ağaçköy sapağı yakınlarında meydana geldi. Bayramiç'ten Ezine ilçesine seyir halinde olan Mustafa Çalışkan (31) yönetimindeki 10 ACB 361 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Derya Gündüz yönetimindeki 17 LN 965 plakalı otomobil çarpıştı. İddiaya göre kaza, Derya Gündüz'ün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapmasıyla meydana geldi. Sürücü kapısı tarafından darbe alan otomobilin içerisinde sıkışan Derya Gündüz, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kapının kesilmesiyle çıkarıldı. Ambulansa alınan Gündüz, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Haff yaralı diğer sürücü Mustafa Çalışkan ile aynı araçta bulunan Hüseyin Efe (35) ise Bayramiç Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber... KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLDE SIKIŞAN KADIN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE ÇIKARDI 3 YARALI
Son dakika haber... KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLDE SIKIŞAN KADIN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE ÇIKARDI 3 YARALI
Son dakika haber... KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLDE SIKIŞAN KADIN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE ÇIKARDI 3 YARALI
Son dakika haber... KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLDE SIKIŞAN KADIN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE ÇIKARDI 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber... KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLDE SIKIŞAN KADIN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE ÇIKARDI 3 YARALI - Haberler
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