Kaza yapan otomobilde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiği belirlendi

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Kadıköy'de kaza yaparak kaldırıma çıkan otomobilin içinde hareketsiz şekilde yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiği belirlendi. Otomobilde uyuşturucu da ele geçiren polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kadıköy Sahrayıcedid Mahallesi D-100 yan yolda 34 BTE 538 plakalı otomobilin kaldırıma çarptıktan sonra çalışır vaziyette durduğunu fark eden bir kişi, otomobili kontrol etti ve sürücünün otomobil içerisinde hareketsiz yattığını fark etti.

İLK MÜDAHALE SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil içinde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiğini belirledi. Baygın haldeki sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Polis, otomobil içinde yaptığı incelemede bir kısmı kullanılmış uyuşturucu madde de buldu. Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı