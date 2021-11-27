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Son dakika haber! Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sivas'ta kaza yapan arkadaşının yardımına giden bir kişi kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta kaza yapan arkadaşının yardımına giden bir kişi kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'a bağlı Sarıyar köyü girişinde meydana geldi. Ali Şahin kullandığı özel otomobili ile kaza yaptı. Yoldan çıkan aracını kurtarmak için Akay Kara'dan yardım istedi. Kaya traktörü ile olay yerine gitti. Ali Şahin traktör yardımı ile şarampole devrilen aracı kurtarmak isterken kullandığı traktör devrildi. Traktörün altında kalan Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Şahin ise ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Son dakika haber! Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti

Son dakika haber! Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti

Son dakika haber! Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti

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