Son dakika haber... Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli adliyede (2)

KAYSERİ (DHA) - 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri'de polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan ve sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen 15 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri

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