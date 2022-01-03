Son dakika haber | Kayseri'de 'miras kavgası: 3 ölü, 1 yaralı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Kayseri'de 'miras kavgası: 3 ölü, 1 yaralı (2)

Son dakika haber | Kayseri'de 'miras kavgası: 3 ölü, 1 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİKayseri'de miras anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla yaralanan Serdar Yılmaz (44) kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

KAYSERİ (DHA) - ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Kayseri'de miras anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla yaralanan Serdar Yılmaz (44) kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Mustafa Akbulut'un ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Cinayet zanlısı M.Y'yi arama çalışmaları da devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title