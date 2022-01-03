Son dakika haber | Kayseri'de 'miras kavgası: 3 ölü, 1 yaralı (2)

KAYSERİ (DHA) - ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Kayseri'de miras anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla yaralanan Serdar Yılmaz (44) kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Mustafa Akbulut'un ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Cinayet zanlısı M.Y'yi arama çalışmaları da devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Son Dakika Haberleri

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