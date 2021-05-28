Son dakika haber! Kayseri'de akrabalar arasındaki silahlı kavgada yaralanan baba da kurtarılamadı

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de önceki gün akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada oğlunu kaybeden, kendisi de ağır yaralanan baba da yaşamını yitirdi.